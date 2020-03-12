Столичные власти отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Путина

Столичные власти отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Об этом «Эху» сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. Первоначально организаторы заявили митинг на 25 тысяч человек, но после распоряжения столичных властей об ограничении массовых мероприятий сократили число участников в заявке до четырех с половиной тысяч и все равно получили отказ. «Гражданское общество» собирается судиться с чиновниками.