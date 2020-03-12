Столичные власти отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Путина

Столичные власти отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Об этом «Эху» сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. Первоначально организаторы заявили митинг на 25 тысяч человек, но после распоряжения столичных властей об ограничении массовых мероприятий сократили число участников в заявке до четырех с половиной тысяч и все равно получили отказ. «Гражданское общество» собирается судиться с чиновниками.
2020-03-12T18:31:00+03:00
2020-03-12T18:33:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 18:31, 12 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…