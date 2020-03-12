УЕФА собирается перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает французский сайт L'equipe. Ранее представители УЕФА официально объявили, что 17 марта пройдет экстренное заседание, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро 2020. L'equipe утверждает, что после этого совещания о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.
2020-03-12T18:31:00+03:00
2020-03-12T18:32:52+03:00
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18:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…