УЕФА собирается перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает французский сайт L'equipe. Ранее представители УЕФА официально объявили, что 17 марта пройдет экстренное заседание, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро 2020. L'equipe утверждает, что после этого совещания о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.