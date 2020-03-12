«Центральная киностудия имени Горького» выпустит художественный фильм про тайного информатора WADA

«Центральная киностудия имени Горького» выпустит художественный фильм про информатора WADA, который рассказал о допинговой программе. Съёмки начнутся до конца года.

Московская студия намерена создать шпионскую драму, и для этого выбрала актуальную и обсуждаемую тему, — пишет сайт РБК со ссылкой на её генерального директора Юлианну Слащёву. На русском языке фильму дали пока рабочее название «Дюшес», а на английском – Dragonfly. Сценарий к нему только дописывают, а творческая группа до конца не сформирована, но в студии утверждают, что картиной заинтересовались дистрибьюторы из разных стран и представить её могут на Каннском фестивале.

Предполагается, что сюжет фильма будет основан на истории химика Григория Родченкова, из-за которого несколько лет назад начался крупный международный допинговый скандал. В 2015-ом году комиссия WADA обвинила его в умышленном уничтожении проб спортсменов. Тогда учёный переехал в США и через год рассказал о том, что в России существует государственная допинговая программа, и что он лично участвовал в операциях по подмене анализов мочи. Это привело к тому, что на Олимпиаде 2018-го года российские спортсмены не могли выступать под национальным флагом.

После этого Родченков сменил внешность и сейчас живет в Америке под другим именем. Расскажет ли фильм именно его историю или для этого будет создан некий вымышленный персонаж, пока не уточняется.

Выход этого фильма запланирован на 2022-ой год.