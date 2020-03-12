В Подмосковье уголовное дело завели после того, как нетрадиционную ориентацию мужчины раскрыли без его согласия

В Подмосковье уголовное дело завели после того, как нетрадиционную сексуальную ориентацию мужчины раскрыли публично без его согласия. Правозащитники добивались этого более двух лет.

Дмитрий работал на одном из предприятий в подмосковных Мытищах. Однажды, в сентябре 2017 года, он забыл свой телефон на работе — на скамейке рядом со шкафчиком в раздевалке. Аппарат обнаружил его коллега, он отнес его на хранение в комнату мастеров, где один из сотрудников взял незаблокированный телефон и прочитал переписку его владельца с другими мужчинами. Неизвестный сделал скриншоты сообщений и интимных фотографий, затем разослал их в групповой чат сотрудников своей смены. В результате почти все работники завода узнали подробности о частной жизни Дмитрия.

Это называется «аутинг» — публичное разглашение информации о сексуальной ориентации человека без его согласия. Эту историю на своей странице в Facebook опубликовала организация «Стимул», занимающаяся юридической помощью представителям ЛГБТ. Мужчина пожаловался в Следственный комитет, но на все попытки добиться возбуждения дела получал отказ. В СК даже не пытались выяснить, кто именно разослал скриншоты. А следователь высказал предположение, что раз Дмитрий не заблокировал телефон, то «лицо, которое получило свободный доступ к содержанию его сообщений, имело основания полагать, что он, как один из участников переписки, не возражает против ее распространения». Юристы «Стимула» несколько раз обжаловали отказы СК, и только спустя два с половиной года дело возбудили по статьям о незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия и нарушении тайны переписки.

В организации отмечают, что сроки давности привлечения к ответственности за эти правонарушения, вероятно, уже истекли. Тем не менее пострадавший может попытаться через суд потребовать компенсацию морального вреда.