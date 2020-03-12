Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке

Ведущие страны ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке, что эксперты уже называют «ценовой войной» против России, сообщают зарубежные СМИ.

К Эр-Рияду, который на днях сообщил об увеличении более чем на четверть объемов экспортной нефти и о сокращении цены барреля на 6-8 долларов, присоединились Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, передает агентство Блумберг. Крупнейший ближневосточный экспортер Сауди Арамко, собирающийся повысить добычу на миллион баррелей в сутки, объяснил свои планы указанием, полученным от национального Министерства энергетики. В руководстве российского Минэнерго, как передает Рейтер, не считают, что Москва вступила в ценовую войну с кем-либо из участников Организации стран-экспортеров нефти.

Сайт Аль-Джазира в довольно подробной статье публикует 20 вопросов и ответов на эту тему, отмечая, что Саудовская Аравия после приблизительно четырех лет сотрудничества с ОПЕК и другими производителями нефти, прежде всего с Россией, начала эту войну, когда Москва не согласилась сокращать добычу в рамках действующих договоренностей. Эр-Рияд объявил о поставках своей нефти на мировой рынок по цене в 33 доллара за баррель, что на 30 процентов ниже прежней цены. Констатируя, что за противостоянием стоит самый крупный мировой игрок, Соединенные штаты, Аль-Джазира объясняет действия Вашингтона недовольством по поводу усиления позиций России на Ближнем Востоке и неэффективностью санкций, принятых шесть лет назад в отношении Москвы. Обозреватель катарского телеканала считает, что транснациональные компании как главные инвесторы на рынке нефти, защищая свои интересы, не дадут ценам упасть ниже уровня в 35-40 долларов. Проигравшей стороной в этой войне станут, прежде всего, страны-производители и экспортеры нефти, зависящие от нее как от главного рычага экономики. Среди них – арабские государства, для которых падение до цены ниже 33 долларов автоматически означает увеличение дефицита бюджета, госдолга и риск получения кредитов по завышенным ставкам. Россия вряд ли сможет продержаться в этой войне до конца из-за относительно ограниченных запасов нефти, нежели газа, а также по причине более высокой, примерно в полтора раза, себестоимости ее добычи, по сравнению с Саудовской Аравией и рядом других стран Ближнего Востока.

Аль Джазира также отмечает, что Эр-Рияд рискует проиграть в ценовой войне, имея менее диверсифицированную, чем Россия экономику, которая держится на плаву почти исключительно благодаря денежным и нефтяным запасам.