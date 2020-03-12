Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса

На фоне этих новостей также упали индексы Мосбиржи и РТС.

Доллар в начале торгов в четверг подскочил до 74 рублей, но, как оказалось, это был не предел – около двух часов дня он пробил отметку в 75 рублей и продолжил расти. В последний раз американская валюта торговалась по такой цене в конце февраля 2016 года. Евро также вырос по отношению к рублю и приблизился к 85 рублям.

Аналитики связывают продолжение ослабления курса рубля с падением нефтяных котировок, а также негативными новостями о коронавирусе – накануне вечером ВОЗ объявила, что речь уже идет о пандемии. Кроме того, одной из причин мог стать запрет США на въезд из стран Европы.

В течение всего дня продолжалось и падение индекса Московской биржи, значительно ускорившееся к вечеру. По данным на четыре часа дня он снизился почти до 6 процентов, а спустя всего 40 минут падение составляло уже 8,5 процентов. Индекс РТС снижался еще больше, до 11 процентов. Следствием этого стало выбывание «Роснефти» из тройки самых дорогих компаний России в результате падения курса ее акций – ее сменил «Лукойл».

Между тем торги на биржах США вскоре после открытия были приостановлены из-за падения более чем на 7 процентов.