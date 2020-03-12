В Кремле и в Госдуме вступились за депутата Терешкову, которая предложила обнулить президентские сроки Путина

В Кремле и в Госдуме сегодня вступились за депутата Валентину Терешкову, которая предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Эта поправка в итоге вошла в законопроект. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что аргументация Терешковой, с которой согласился глава государства, всем понятна, поскольку ситуация в мире неспокойная. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику своей коллеги оголтелой кампанией.

Володин заключил: «Наше преимущество – Путин, мы его должны защищать». Кстати, и сама Терешкова обвинила своих критиков в нелюбви к России.