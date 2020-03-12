Петербургские депутаты одобрили поправки в Конституцию. Против проголосовали только 4 парламентария.

Все началось еще с заседания комитета по законодательству, которое прошло в экстренном порядке в 9 утра. Из оппозиционеров там было только два человека — Максим Резник и Борис Вишневский. Им даже дали выступить, но вопрос вынесли на обсуждение всего собрания.

Там-то с трибуны те же самые говорили о недопустимости принятия поправок. Максим Резник вспомнил испанскую коммунистку Долорес Ибаррури.

Борис Вишневский сконцентрировался на том, что поправки юридически безграмотны, наконец, коммунистка Ольга Ходунова сетовала, что социальные изменения хороши, но текст тоже «хромает».

Ничего из этого широкая публика услышать не могла — на сайте Заксобрания не было традиционной трансляции. Спикер Вячеслав Макаров обвинил во всем компанию «Мегафон» и пообещал разобраться. Неожиданно трансляция появилась: аккурат к тому моменту, как Макаров сам вышел на трибуну.

А потом объявили голосование. И без сюрпризов: 38 депутатов (большинство от «Единой России»), проголосовали за. остальные 11 — либо воздержались, либо проголосовали против.

Законопроект о поправках в Конституцию России уже поддержали две трети региональных парламентов. Теперь слово за Конституционным Судом.

UPD. Владимир Бакалов, директор Северо-Западного филиала компании МегаФон:

«Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было. Трансляции мы ведем уже десять лет и процесс налажен до автоматизма. Сегодняшний сбой был устранён сотрудниками «МегаФона», дежурившими на мероприятии. Детальный отчет о происшествии мы готовы предоставить созданной комиссии».