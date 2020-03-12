Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию

За это решение проголосовали 26 парламентариев, еще 13 были против, а четверо – воздержались.

Внеочередное заседание Мосгордумы началось с того, что депутаты от оппозиционных фракций КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» требовали дать больше времени на изучение текста поправок в Конституцию. Они не были довольны тем, что обсуждение в столичном парламенте проходит уже на следующий день после того, как документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Часть депутатов считали, что заседание нелегитимно, а сами поправки должны быть направлены сначала в Конституционный суд на соответствие их Основному закону. В частности, об этом «Эху» сказал депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Тем не менее, решение об отложении заседания не было поддержано. В ходе него глава фракции «Единой России» и зампред Мосгордумы Степан Орлов сказал, что партия, у которой в столичном парламенте большинство, одобрит поправки в Конституцию. Оппозиционные же депутаты выражали свое недовольство обнулением сроков президентства Владимира Путина, а также изменениями, касающимися муниципальной власти и Конституционного суда.

Выступление депутата от «Яблока» Дарьи Бесединой и вовсе вызвало протесты «единороссов». Она, в частности, выразила мнение, что поправки были разработаны для вечного правления Путина. Речь Бесединой Орлов предложил проверить на соответствие законодательству, однако это предложение не прошло. Другой депутат-единоросс Александр Семенников после этого обратил внимание на футболку «яблочницы», на которой было написано «Обнулись» с двумя точками над буквой «о», или умлаутом. К слову, спустя небольшое время прямая трансляция заседания в YouTube была прервана: в аппарате Мосгордумы это объяснили неполадками с интернетом. Беседина в свою очередь рассказала «Эху», что ей предложили переодеться.

После голосования в первом чтении Беседина попросила дать ей девять дней для поправок в постановление об одобрении изменений в Конституцию. Однако ей предоставили 10 минут. В заседании объявлен перерыв.

Мосгордума одобрила поправки в Конституцию уже после того, как стало известно, что документ поддержало необходимое число в две трети региональных парламентов.