В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

Из-за короновируса торжества прошли весьма скромно, без зрителей.

Из-за проблем, связанных с коронавирусом, мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос вообще предлагал перенести церемонию зажжения олимпийского огня на конец мая. В надежде на то, что эпидемия пойдет на спад. В МОК от этой идеи отказались. Но на некоторые ограничения церемонии все-таки вынуждены были пойти. Приглашение получили всего порядка ста человек: члены МОК и Оргкомитета игр в Токио. Первым факелоносцем эстафеты, которому был передан огонь на античном стадионе, стала олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. 19 марта эстафета прибудет к стадиону «Панатинаикос» в Афинах, где и состоится передача огня организаторам Игр в Токио. В Японии, в слову, уверены, что короновирус не сможет помешать проведению Олимпиады в Токио. Об этом заявил сегодня мэр города Юрико Коикэ. Ранее не исключалось, что из-за пандемии Игры могут быть перенесены на два года. В таком случае Япония может потерять более 70 млрд долларов.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.