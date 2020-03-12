Организаторы спортивных соревнований по всему миру корректируют свои планы из-за распространения коронавируса

Так, Международный союз биатлонистов объявил об отмене заключительного этапа Кубка мира в Осло, а все гонки на этапе в Финляндии решено провести без зрителей. В Норвегии, а также в российских городах Нижний Тагил и Чайковский отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Сборные России по разновидностям футбола отменяют свои сборы в Европе. Под вопросом оказался матч 1⁄8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», так как «Реал» отправлен на двухнедельный карантин.
2020-03-12T17:31:00+03:00
2020-03-12T17:32:32+03:00
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17:31, 12 марта 2020
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