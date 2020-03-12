Подмосковье вслед за столицей вводит режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По всей области запрещены мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Об этом со ссылкой на официальное постановление сообщает агентство ТАСС. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти могут ужесточить меры по ограничению массовых мероприятий. Детали он не уточнил.
2020-03-12T17:30:00+03:00
2020-03-12T17:31:09+03:00
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17:30, 12 марта 2020
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