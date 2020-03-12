В Москве ужесточат меры по предотвращению распространения коронавируса

Власти Москвы могут ужесточить требования для избежания распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования», — заявил мэр в четверг во время посещения call-центра.