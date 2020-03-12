Первый случай смерти от коронавируса в Азербайджане

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Азербайджане. Об этом сообщает РИА «Новости». Скончалась гражданка страны, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин, сообщили в оперативном штабе при кабмине Азербайджана. Ранее в штабе сообщили РИА Новости, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 15. Один из зараженных — гражданин РФ.