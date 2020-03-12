Конгресс США закрывается до 1 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press. Ранее Соединенные Штаты объявили, что временно запрещают въезд в свою страну европейцев из-за вспышки коронавируса, что вызвало критику со стороны ЕС.