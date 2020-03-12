В Мосгордуме во время обсуждения поправок в Конституцию отключился интернет и прекратилась трансляция заседания. Это произошло после выступления депутата от «Яблока» Дарьи Бесединой, которая пришла в футболке со словом «Öбнулись», написанным через умлаут. В интервью «Эху» Беседина сказала, что это едва не закончилось вызовом полиции.

В своем выступлении депутат сказала, что Владимир Путин хочет править вечно, и это единственное, для чего принимаются поправки в Конституцию.