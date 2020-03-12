Валентина Терешкова назвала тех, кто критикует ее поправку об обнулении сроков Путина, людьми, не любящими Россию.

Депутат Госдумы на вопрос журналистов о недовольстве ее инициативой ответила лаконично. По словам Терешковой, она не хочет говорить о людях, которые, по ее словам, «делают все для того, чтобы гадости делать». Чуть ранее она говорила в интервью газете «Комсомольская правда», что внести поправку, обнуляющую сроки президентства Владимира Путина, ее попросили простые люди. Когда именно, она не уточнила.

Тем временем на защиту первой женщины-космонавта встал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал атаки на Терешкову «атаками на Россию», а также выразил мнение, что Путин является «нашим преимуществом» и его необходимо защитить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предположил, что Терешкова внесла поправку об обнулении сроков Путина с целью сохранить стабильность в России из-за сложной, по его словам, ситуации в мире.

Ее земляки, в свою очередь, опубликовали петицию на сайте Change.org с просьбой лишить Терешкову звания почетного гражданина города Тутаев в Ярославской области. Авторы обращения считают, что первая женщина-космонавтка своими действиями порочит честь горожан.

Терешкова внесла инициативу об обнулении сроков Путина во вторник. Это произошло в рамках второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию в Госдуме. Президент сказал, что поддержит инициативу, если Конституционный суд сочтет ее соответствующей основному закону.