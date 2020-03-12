Игроков футбольного и баскетбольного клубов «Реал» из Мадрида поместили на карантин из-за коронавируса. Положительным оказался тест у одного из баскетболистов – Трея Томпкинса, — сообщает сайт Championat.com. Футболистов поместили на карантин, поскольку они пользуются общим тренировочным центром с баскетбольной командой. Период карантина составляет 2 недели. Если его не снимут, «Реал» не сможет сыграть против «Манчестера Сити» в ответном матче 1⁄ 8 финала Лиги чемпионов 17 марта.