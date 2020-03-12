ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил

Всероссийскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на совет Международной атлетической ассоциации. Организация также возобновила процесс выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, при этом, как сообщается, до Олимпиады в Токио и других международных соревнований, вводится ограничение на количество нейтральных спортсменов – не более 10 человек.
2020-03-12T16:32:00+03:00
2020-03-12T16:35:34+03:00
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16:32, 12 марта 2020
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