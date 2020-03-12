Роскомнадзор объявил о запуске системы мониторинга сервисов, позволяющих обходить блокировки в России. Об этом сообщает агентство ТАСС. Пока система работает в тестовом режиме. Год назад для ее создания был объявлен конкурс по выбору подрядчика. Победителем стал Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление», с которым заключили контракт на сумму около 20 миллионов рублей. По данным Роскомнадзора, система не предназначена для блокировки сервисов, а только для их мониторинга.