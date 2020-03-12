Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики при нынешних ценах на нефть. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По мнению Кудрина, при стоимости нефти 35 долларов за баррель, из бюджета выпадет около трех триллионов рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит чуть менее 2% ВВП. Председатель Счетной палаты добавил, что сценарий развития экономики станет ясен в ближайшие два месяца.