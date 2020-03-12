В МГД отключилась трансляция обсуждения поправок после выступления депутата Бесединой в футболке «Öбнулись»

В Мосгордуме отключилась трансляция обсуждения поправок в Конституцию после выступления депутата Дарьи Бесединой в футболке «Öбнулись». Надпись была сделана через о с умлаутом. В своем выступлении Беседина сказала, что Владимир Путин хочет править вечно, и что поправки, которые, по ее словам, вносятся исключительно для этого, принимать нельзя. В пресс-службе Мосгордумы сайту «МБХ медиа» сказали, что отключение от трансляции связаны с неполадками на линии.
2020-03-12T16:30:00+03:00
2020-03-12T16:33:50+03:00
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16:30, 12 марта 2020
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