В МГД отключилась трансляция обсуждения поправок после выступления депутата Бесединой в футболке «Öбнулись»

В Мосгордуме отключилась трансляция обсуждения поправок в Конституцию после выступления депутата Дарьи Бесединой в футболке «Öбнулись». Надпись была сделана через о с умлаутом. В своем выступлении Беседина сказала, что Владимир Путин хочет править вечно, и что поправки, которые, по ее словам, вносятся исключительно для этого, принимать нельзя. В пресс-службе Мосгордумы сайту «МБХ медиа» сказали, что отключение от трансляции связаны с неполадками на линии.