Подозреваемые в подготовке атаки на школу в Саратове вышли из СИЗО.

Сегодня областной суд вынес постановление о смягчении меры пресечения обоим подозреваемым, сообщает пресс-служба инстанции. Одного из школьников отправили под домашний арест до 25 апреля, второму назначили запрет определенных действий также до 25 апреля.

Подростков 14 и 15 лет задержали на территории одного из бомбоубежищ в конце февраля. Там же был найден обрез ружья и материалы для изготовления зажигательных смесей. Им предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору. Защитники настаивают, школьники «никаких преступных действий не совершали и не собирались это делать». Суд принял во внимание отсутствие судимости, положительные характеристики.

Один из подозреваемых вернулся домой. Родственники подростков находятся в тяжелом психологическом состоянии. Об этом «Эху» рассказала саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя.

«Во-первых, то, что Женю отпустили, то, что Женя уже будет дома, это, конечно радость для него. Родители в психологическом тяжелом состоянии, понятно. Они никак не думали. Во-первых, у младшего Жени только дедушка, он живет с дедушкой. Дедушка был в таком тяжелом состоянии. У старшего Игоря мама и отчим, на ней лице не было», — отметила омбудсмен.

Сейчас, по словам Загородней, общественники нашли для подростков адвокатов. Семьи выбирают из предложенных кандидатур.

В материалах областного суда значится, что школьникам грозит до 5 лет лишения свободы.