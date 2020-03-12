Полет неопознанных российских самолетов зафиксирован вблизи Ирландии. Об этом сообщает диспетчерская служба аэропорта Шеннон. Два истребителя дежурных сил британских королевских ВВС вылетели на их перехват и сопровождали их к западу от Шетландских и Гебридских островов. По имеющимся данным, в этот район вылетели и самолеты дежурных сил ВВС Франции. Это уже третий полет российских военных самолетов вблизи Великобритании с минувшей субботы, — напоминает «Интерфакс».
2020-03-12T16:04:00+03:00
2020-03-12T16:11:26+03:00
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16:04, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…