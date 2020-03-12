Полет неопознанных российских самолетов зафиксирован вблизи Ирландии. Об этом сообщает диспетчерская служба аэропорта Шеннон. Два истребителя дежурных сил британских королевских ВВС вылетели на их перехват и сопровождали их к западу от Шетландских и Гебридских островов. По имеющимся данным, в этот район вылетели и самолеты дежурных сил ВВС Франции. Это уже третий полет российских военных самолетов вблизи Великобритании с минувшей субботы, — напоминает «Интерфакс».