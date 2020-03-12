Число россиян, которые намерены поддержать поправки в Конституцию, серьезно увеличилось, — утверждает ВЦИОМ. По его данным, об этом говорят 64% респондентов. 87% знают о предстоящем голосовании. Оно должно состояться 22 апреля. Сегодня президентский законопроект о поправках в Конституцию проходит стадию одобрения в региональных парламентах.