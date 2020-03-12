Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне нестабильной внешней конъюнктуры, в том числе, из-за очередного снижения цен на нефть. Доллар преодолел отметку в 75 рублей впервые с 2016-го года. Курс евро увеличился более чем на 2 рубля – до почти 84,5 рублей.