Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне нестабильной внешней конъюнктуры, в том числе, из-за очередного снижения цен на нефть. Доллар преодолел отметку в 75 рублей впервые с 2016-го года. Курс евро увеличился более чем на 2 рубля – до почти 84,5 рублей.
2020-03-12T16:04:00+03:00
2020-03-12T16:10:30+03:00
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16:04, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…