Председатель Госдумы Володин распорядился аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после приезда из другой страны. Он подчеркнул, что правила необходимо соблюдать всем.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов не сможет прийти на работу в течение четырнадцати дней. Дело в том, что на прошлой неделе он посещал Францию, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса, и должен был после этого изолировать себя от контактов с другими людьми на две недели. Тем не менее, парламентарий посетил уже несколько рабочих сессий, включая ту, на которую приезжал президент Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь самоизолироваться должны и помощники Катасонова, и все те, кто сидел рядом с ним на этих заседаниях.

О том, что депутат не соблюдал установленные правила, объявил глава его партии Владимир Жириновский. Он назвал это возмутительным и опасным поступком, а затем предложил принять проект постановления о досрочном лишении полномочий депутата. Когда коллеги сказали, что для этого нет оснований, лидер фракции призвал не допускать Катасонова ни к одним выборам. Сам парламентарий эту ситуацию еще не комментировал.

Согласно распоряжению мэрии, самоизолироваться на четырнадцать дней обязаны все люди, которые прилетели в Москву из Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Испании.