Киностудия Горького намерена снять драму о российском ученом-химике, который уехал в США и стал информатором ВАДА

Киностудия имени Горького намерена снять шпионскую драму о российском ученом-химике, который уехал в США и стал тайным информатором Всемирного антидопингового агентства. Как сообщили РБК в пресс-службе киностудии, к проекту уже проявили интерес дистрибьюторы как в нашей стране, так и за рубежом. Творческая группа сейчас находится в стадии формирования. Предположительный выход в широкий прокат запланирован на 2022-й год.