Киностудия Горького намерена снять драму о российском ученом-химике, который уехал в США и стал информатором ВАДА

Киностудия имени Горького намерена снять шпионскую драму о российском ученом-химике, который уехал в США и стал тайным информатором Всемирного антидопингового агентства. Как сообщили РБК в пресс-службе киностудии, к проекту уже проявили интерес дистрибьюторы как в нашей стране, так и за рубежом. Творческая группа сейчас находится в стадии формирования. Предположительный выход в широкий прокат запланирован на 2022-й год.
2020-03-12T15:31:00+03:00
2020-03-12T15:36:52+03:00
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15:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…