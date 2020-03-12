Россия в этом году может столкнуться с ростом бедности, — предупреждает Алексей Кудрин

Россия в этом году может столкнуться с ростом бедности, — предупреждает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, бюджет в этом году не дополучит около трех триллионов рублей из-за слабых цен на нефть и рубля. Таким образом, темпы роста российской экономики могут замедлиться до нуля.