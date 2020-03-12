Россия в этом году может столкнуться с ростом бедности, — предупреждает Алексей Кудрин

Россия в этом году может столкнуться с ростом бедности, — предупреждает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, бюджет в этом году не дополучит около трех триллионов рублей из-за слабых цен на нефть и рубля. Таким образом, темпы роста российской экономики могут замедлиться до нуля.
2020-03-12T15:30:00+03:00
2020-03-12T15:35:14+03:00
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15:30, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…