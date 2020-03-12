Поправки в Конституцию поддержали больше двух третей региональных парламентов

Этого количества достаточно для рассмотрения законопроекта Советом Федерации.

В Совет Федерации поступило уже 58 положительных решений региональных парламентов по законопроекту о поправках в Конституцию. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас, подчеркнув, что это уже больше минимальных двух третей, необходимых для рассмотрения верхней палатой. По его словам, Совфед может утвердить поправки на пленарном заседании в субботу – ожидается, что к этому времени поступят отзывы от всех регионов.

О необходимости заручиться поддержкой двух третей регионов для внесения изменений в Конституцию говорится в 136-й статье Основного закона. После этого постановление о проведении всероссийского голосования подпишет президент, а затем оно поступит в Конституционный суд. В случае одобрения поправок этим органом плебисцит пройдет 22 апреля. За поправки должны проголосовать как минимум половина людей, пришедших на участки.

В третьем чтении поправки в Конституцию Госдума приняла накануне.