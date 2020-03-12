Эстафета Олимпийского огня началась в Греции

Из-за угрозы коронавируса, мероприятия по этому случаю проводили без зрителей.

Олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки получила зажжённый факел на античном стадионе на Пелопоннесе и начала большую восьмидневную эстафету по городам Греции. Закончится она в Афинах на стадионе «Панатиакос», где огонь передадут непосредственно организаторам Игр.

Перед этим в храме греческой богини Геры проходил традиционный ритуал. Около дюжины актрис, которые играли языческих жриц, имитировали особый обряд зажжения огня. Агентство ТАСС сообщает, что сегодня впервые за долгое время это мероприятие проходило без большого количества зрителей. Там присутствовали только представители прессы и около семидесяти гостей, среди которых были президент Греции Прокопис Павлопулос и глава МОК Томас Бах.

В последние несколько недель организаторы обсуждали возможность переноса Олимпийских игр на два года из-за пандемии нового коронавируса. Тем не менее, сегодня губернатор Токио Юрико Коикэ назвала этот вариант невозможным.

Тридцать вторые летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24-ого июля по 9-ое августа.