Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех валют, — признали в ЦБ

Сегодня во второй половине дня курс рубля обвалился к доллару и евро. Стоимость американской валюты доходила до 75 рублей, а европейской – почти до 84,5. Майские фьючерсы на нефть марки Brent падает более чем на 7%.
2020-03-12T15:02:00+03:00
2020-03-12T15:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…