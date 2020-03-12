В Евросоюзе осуждают введение запрета на въезд в США из Европы в связи с распространением коронавируса

Об этом решении ранее объявил американский президент Дональд Трамп, оно усилило падение рынков.

«Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о

запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без

консультаций», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля. В нем подчеркивается, что распространения коронавируса – это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества. Так в ЕС отреагировали на решение американских властей закрыть границу для прибывающих из Европы за исключением Великобритании. Правило также не распространяется на американцев, которые пройдут тест на наличие вируса. Необходимость этого запрета глава Белого дома Дональд Трамп обосновал тем, что Евросоюз, по его словам, не смог принять те же меры предосторожности, что ввели Соединенные Штаты для сдерживания инфекции. Как сообщает агентство Reuters, Вашингтон не обсуждал решение о закрытии границы с европейскими союзниками, перед тем как его принять.

Принятые США меры, а также объявление ВОЗ пандемии сказались на торгах – нефть подешевела на 5%, обвалив российский фондовый рынок и рубль.