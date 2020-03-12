Российские туроператоры аннулируют туры в Индию

Такое решение было принято из-за того, что власти страны уже завтра приостанавливают действие всех туристических виз.

Туроператорам приходится аннулировать или переносить туры в Индию на более поздние даты – речь идет о путевках, проданных на март, апрель и майские праздники. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она отметила, что туристический сезон в Индии уже почти закончился, но все равно есть те, кто уже купил туры на ближайшее время. Накануне правительство страны объявило о приостановке действия всех выданных туристических виз. Эти меры будут действовать как минимум до 15 апреля.

Между тем, стало известно, что туроператоры, понесшие убытки от закрытия китайского направления, останутся без компенсации от российского правительства. Минфин объявил, что не видит «правовых оснований» для подобных выплат. Ранее Ассоциация туроператоров России оценила потери почти в 600 миллионов рублей.

В Ростуризме рекомендовали туроператорам менять купленные туры в Индию на другие направления.