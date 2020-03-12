Зима вернется в Москву в выходные дни. Ожидается метель и гололедица

Днем температура может понизиться до минус 6 градусов. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу еще сохранится сильный ветер.

Сегодня, кстати, из-за этого столичные оперативный службы перешли на усиленный режим работы – порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.