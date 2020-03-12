Запуск миссии Экзо-Марс переносится на 2022 год

Об этом сообщает Роскосмос. Заключительный этап подготовки был нарушен из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, практически остановлена возможность совместной работы.

Российско-европейская миссия по исследованию Красной планеты должна была начаться этим летом.