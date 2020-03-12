Путин согласился на обнуление президентских сроков в том числе из-за нестабильной ситуации в мире – Песков

Президент РФ Владимир Путин согласился на обнуление президентских сроков в том числе из-за нестабильной ситуации в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, это один из важных факторов», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, насколько мировая ситуация повлияла на решение президента.

Д.Песков отметил, что ситуация в мире «весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна».

«Многие страны мира, особенно наша страна, находятся в весьма нестабильной ситуации вокруг. В такие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. Об этом говорил Путин в своем выступлении. В эти непростые годы имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова. Это была ее аргументация, с которой согласился Путин», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции. Инициатива об обнулении президентских сроков носит разовый характер в связи с принятием поправок к Конституции и нестабильной ситуацией в мире.

«Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает. Изъятие для действующего президента носит разовый характер. Только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок, а главное – в связи с ситуацией», — сказал он.