Песков: Оснований для отмены парада Победы 9 мая в связи с решением мэра об ограничении мероприятий в Москве пока нет

Оснований для отмены парада Победы 9 мая в связи с решением мэра об ограничении массовых мероприятий в Москве пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока мы не можем ничего точного сказать, потому что решение мэра ограничено по времени. Оно, если я не ошибаюсь, до конца апреля. Будет ли оно дальше продлеваться или нет, мы сказать не может, потому что не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация. В настоящий момент решения нет, оснований для постановки такого вопроса тоже нет, но ситуацию нужно тщательно мониторить, что мы и делаем», — сказал он.

Д.Песков также добавил, что Москва продолжает подготовку к приезду на парад Победы 9 мая иностранных гостей.