Вслед за Саудовской Аравией еще три страны Ближнего Востока присоединились к ценовой войне против России, сообщает агентство Блумберг, а также другие западные и ближневосточные СМИ.

Ведущие члены ОПЕК – Ирак, Кувейт и вслед за ними Объединенные рабские Эмираты –

снизили цену на нефть для своих февральских продаж, примерно на 5-8 долларов за баррель. При этом, как пишет Блумберг, 10 марта крупнейшая государственная компания Саудовской Аравии, инициатора ценовой войны, сообщила, что в апреле увеличит объемы поставок нефти на мировой рынок почти на 30 процентов, по сравнению с объемами, которые компания должна была поставлять в рамках сделки о сокращении добычи между членами Организации стран-экспортеров нефти. Агентство называет эти действия еще одним шагом в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.

Предложение своего главного экспортного товара по цене ниже рыночной, чем собственно и представлена суть ценовой войны, имеет целью нанести ущерб ключевым производителям и вынудить их принять конкретные экономические или политические меры, уточняет сайт Аль-Джазиры. Очевидно, что война разгорелась между Саудовской Аравией и Россией после отказа Москвы неделю назад сократить добычу нефти, но она связана с крупными игроками, и ключевым из них являются Соединенные штаты, уверен обозреватель катарского телеканала.

Помимо экономического аспекта ценовой войны, отмечает Аль Джазира, ее причиной являются и другие факторы, такие как усиление Москвы на Ближнем Востоке и малая эффективность антироссийских экономических санкций, вводимых США начиная с 2014 года.