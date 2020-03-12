Об этом он заявил в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к длительным срокам по первому и второму делу ЮКОСа. В 2013 году Путин помиловал Ходорковского.
В начале этого года апелляционный суд в гаге подтвердил решение Третейского суда, обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В своем решении суд признал, что Россия фактически незаконно национализировала компанию.
Президент Путин назвал «жуликом» бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского
Об этом он заявил в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».