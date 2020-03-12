Пик эпидемии коронавируса в Китае позади, — утверждают китайские власти

В материковом Китае за прошедшие сутки выявлено 15 новых заболевших, около половины – в провинции Хубей. Одновременно зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, которую вызывает новый вирус. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о решении запретить въезд из Европы в Америку сроком на 30 дней. Исключения будут сделаны для американцев, которые прошли тесты на коронавирус. Кроме того, ограничения не будут распространяться на Великобританию. Одновременно Трамп пообещал финансовую поддержку малому бизнесу и неимущим, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса. Власти Италии объявили о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Закрываются большинство магазинов, бары и рестораны. Исключение будет сделано для торговых точек, где продаются предметы первой необходимости – такие, как продукты и лекарства. По состоянию на 11-е марта коронавирус в Италии обнаружили у 12 тысяч человек. Умерли 827.