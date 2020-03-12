На российском фондовом рынке новый обвал

Курс евро подскочил до 84 рублей, впервые с февраля 2016 года.

Торги на Московской бирже сегодня начались с падения котировок и рубля. Индекс РТС опустился более чем на 10%, отступив к минимуму трехлетней давности, Мосбиржи – на 6,5%, последний раз он находился на этом уровне больше года назад. Из-за волатильности в частности «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России. Так рынок отреагировал на потерю нефтью эталонной марки Brent около 5% стоимости, которая последовала за заявлением ВОЗ о пандемии и решением США запретить въезд в страну из Европы в рамках борьбы с коронавирусом. Снижение цен на нефть также способствовало падению российской валюты. Курс доллара превысил 75 рублей, а евро – 84, последний раз такое было в начале 2016 года. При этом российские власти успокаивают – премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства». По его словам, у них есть все инструменты и ресурсы, «чтобы сохранять финансовую стабильность».

Тенденция к снижению наблюдается и на европейских рынках – из-за опасений по поводу коронавируса падением открылись торги в Париже, Милане, Франкфурте и Лондоне.