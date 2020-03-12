В Кремле утверждают, что узнали о предложениях Терешковой об обнулении президентских сроков Путина в режиме онлайн

В Кремле утверждают, что узнали о предложениях Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина в режиме онлайн – это новая инициатива, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что участие путина в выборах 2024 года будет зависеть от разных факторов, в том числе, от ситуации в мировой экономике и последствий коронавируса. В любом случае, подчеркнул Песков, Владимира Путина «не нужно никуда провожать».

Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в защиту депутата Терешковой – «нападки на нее это атаки на Россию» – сказал Володин.