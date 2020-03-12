Одобрен проект закона, который запрещает контролерам в общественном транспорте высаживать детей без билета

Правительство одобрило проект закона, который запрещает контролерам в общественном транспорте высаживать детей без билета. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Он напомнил, что в прошлом году было несколько инцидентов, и подобное повторяться не должно.

Кстати, Дитрих подчеркнул, что законопроект также предусматривает право контролеров требовать у безбилетников удостоверение личности.