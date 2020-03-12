Пандемия коронавируса может завершиться в июне из-за сезонного потепления, — такой прогноз дает Минздрав Китая

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань, посетовал на то, что не все страны уделяют должное внимание происходящему.

Напомним, — случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего по данным ВОЗ заразились более 118 тысяч человек, более 4 тысяч скончались.