Вячеслав Володин: Атаки на Валентину Терешкову — это атаки на всю Россию

Он призвал парламентариев выступить в ее защиту. Как он выразился, — цитирую, — «нужно защитить правду, то, что делает нашу страну сильнее».

Напомним, — Валентина Терешкова на заседании 10 марта внесла поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Она вошла в итоговый текст закона. Документ уже одобрили в Совете Федерации, сегодня его рассматривают в региональных парламентах.