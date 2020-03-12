Уголовное дело возбудили из-за того, что работники рассказали о нетрадиционной сексуальной ориентации коллеги

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как несколько человек рассказывали о нетрадиционной сексуальной ориентации своего коллеги без его согласия. Правозащитники добивались этого несколько лет.

Следователи обратили внимание на историю, которая произошла еще в 2017-ом году в городе Мытищи Московской области. Сотрудник одного из местных предприятий Дмитрий, его полное имя не называется, оставил в раздевалке мобильный телефон. Коллеги отнесли его главным по смене. Те, в свою очередь, начали изучать содержимое девайса и нашли там переписки сотрудника с несколькими мужчинами и фотографии интимного характера. Затем эти люди, их имена еще неизвестны, сделали скриншоты переписки и послали их в групповой чат работников этого предприятия.

В итоге Следственный комитет России завел уголовные дела по двум статьям: о распространении сведений частной жизни лица без его согласия и о нарушении тайны переписки.

Об этой истории стало известно благодаря публикации в ЛГБТ-группе правовой помощи «Стимул». Её юристы утверждают, что в следственных органах долгое время отказывались заводить дела, и добиться этого удалось только спустя два с половиной года после первого обращения.

Сроки давности уголовного преследования по этим статьям уже истекли, но если следователи установят личности злоумышленников, то потерпевший получит возможность взыскать с них компенсацию за причинение морального вреда