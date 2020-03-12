Саратовский облсуд освободил из-под стражи подростков, которые по версии ФСБ готовили вооруженное нападение на школу

Саратовский областной суд освободил из-под стражи подростков, которые по версии ФСБ готовили вооруженное нападение на школу. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, — передает Интерфакс.

Один из задержанных помещен под домашний арест, второму суд запретил определенные действия – общаться с лицами, проходящими по делу, разговаривать по телефону и выходить в интернет.