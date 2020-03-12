Москва продолжает подготовку к приезду иностранных гостей на Парад Победы 9-го мая, но будет учитывать развитие ситуации с коронавирусом, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на парад приглашено большое количество гостей, часть уже подтвердили свое участие.

В Казахстане из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия, в том числе, военный парад в честь 75-летия Победы.