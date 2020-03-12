В греческой Олимпии в эти минуты проходит церемония зажжения олимпийского огня

Впервые за 35 лет на мероприятии не присутствуют зрители и пресса.

На такие жесткие ограничения Международный олимпийский комитет пошел в связи с угрозой распространения коронавируса. Церемонию разрешили посетить только членам МОК и организационного комитета игр в Токио. Национальный олимпийский комитет Греции призвал мэров городов, через которые будет проходить путь олимпийского огня, выполнять все рекомендации и указания указаниям минздрава страны. В настоящее время в Греции выявлено 73 случая заражения вирусом. Девять из зараженных находятся в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ исключил вероятность отмены летней Олимпиады. Если это все же произойдет, Япония может потерять более 70 млрд долларов.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее не исключалось, что из-за короновируса Игры могут быть перенесены на два года